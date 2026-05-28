Ailleurs

Incroyable ciel de feu ce mercredi soir en Basse-Normandie

Publié le 28 Mai 2026 à 07h45

Incroyable ciel de feu ce mercredi soir en Basse-Normandie

Superbes clichés donnant cette ambiance couverte d'angoisse.

Photo Facebook Météo Basse Normandie