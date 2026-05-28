Bourgogne

Les Climats de Bourgogne célèbrent leurs gardiens pour les 10 ans de l’UNESCO

Par Jeannette MONARCHI

Publié le 28 Mai 2026 à 08h17

Les Climats de Bourgogne célèbrent leurs gardiens pour les 10 ans de l’UNESCO

Réunie à la Lanterne Magique à Beaune à l’occasion de son assemblée générale, l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne a dressé le bilan d’une année 2025 exceptionnelle marquant les dix ans de l’inscription des Climats au patrimoine mondial de l’UNESCO.

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