CÔTE D'OR

La grande journée pédagogique « 1,2,3, climats » - 1 belle journée, 15 ateliers, de l'émerveillement et l'aboutissement d'une année de projet pour 345 éleves !

Publié le 28 Mai 2026 à 08h19

La grande journée pédagogique « 1,2,3, climats » - 1 belle journée, 15 ateliers, de l'émerveillement et l'aboutissement d'une année de projet pour 345 éleves !

Jeudi 21 mai, l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne réunissait 345 élèves pour sa grande journée pédagogique « 1,2,3 Climats » au Château du Clos de Vougeot.

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