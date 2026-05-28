Chalon sur Saône
Une conférence pour mieux comprendre les clés du bien vieillir
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 28 Mai 2026 à 09h00
Mieux comprendre son corps pour préserver durablement son énergie et son bien-être . Plus de détails avec Info Chalon.
Comprendre son corps, préserver son énergie et découvrir des solutions naturelles pour accompagner le temps avec plus de sérénité.
Ou quand longévité rime avec vitalité.
Le samedi 13 juin prochain, de 14 heurs à 16 heures, la Maison des Associations – Espace Jean Zay – Salle Pierre Carême accueillera une conférence ouverte à tous autour d'un sujet universel : le vieillissement et le mieux-être au quotidien.
Organisée conjointement par l'association ShenTao et la société Terre & Vie, cette rencontre sera co-animée par Tiffany Berthoux, Sylvie Rabo et Éric Simmoneau, phytothérapeute.
Un thème qui nous concerne tous
Vieillir est une réalité que chacun traverse à son rythme. Pourtant, le sujet reste parfois tabou, tant il touche à l'image du corps, au temps qui passe et aux changements de la vie. Et si, au contraire, cette étape pouvait devenir une véritable démarche de santé, d'équilibre et de vitalité ?
À travers cette conférence intitulée «Vieillir en Beauté, c'est possible !», les intervenants proposeront un regard positif, accessible et passionnant sur les mécanismes du vieillissement et les moyens naturels d'accompagner le corps au fil du temps.
Comprendre son corps pour mieux préserver son énergie
Les participants découvriront notamment comment l'activité de nos milliards de cellules influence notre énergie, notre équilibre et notre bien-être général. Les intervenants aborderont des thèmes essentiels tels que :
• le fonctionnement cellulaire,
• l'importance du mouvement,
• la respiration,
• la gestion du stress,
• les habitudes naturelles favorisant un vieillissement harmonieux.
En résonance avec les pratiques de Qi Gong et de gym douce proposées par l'association ShenTao, cette conférence mettra en lumière des solutions simples et naturelles permettant de préserver son capital santé et de cultiver un mieux-être durable.
Un moment d'échange accessible à tous
Cette rencontre se veut conviviale et ouverte à tous les âges. Elle sera suivie d'un temps d'échange avec le public afin de répondre aux questions et partager expériences et conseils dans une ambiance bienveillante.
Un rendez-vous inspirant pour toutes celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre leur corps, prendre soin d'eux naturellement et envisager l'avancée en âge avec plus de sérénité et de vitalité.
Informations pratiques
Conférence : «Vieillir en Beauté, c'est possible !»
Date : samedi 13 juin 2026
Horaire : de 14 heures à 16 heures
Lieu : Maison des Associations – Espace Jean Zay – Salle Pierre Carême, 4 rue Jules Ferry, à Chalon-sur-Saône.
Renseignements et réservations au 06 45 75 57 08 (Sylvie Rabo) ou au 06 81 25 36 42 (Tiffany Berthoux)
(Crédits photos : © Freepik)
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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