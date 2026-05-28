Saône et Loire
Des câbles téléphoniques tombés sur la chaussée en cause dans l'accident mortel de Laisy
Publié le 28 Mai 2026 à 09h01
La victime est semble-t-il originaire de Bretagne. Un autre motard a également été blessé. Mais les deux ne circulaient pas ensemble.
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