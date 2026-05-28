Agglomération chalonnaise
Face aux enjeux actuels de la défense et de la sécurité, Selva Electronique poursuit sa stratégie d’investissements au service de la souveraineté industrielle française
Publié le 28 Mai 2026 à 09h05
Un investissement structurant de 700 000 euros pour un outil industriel agile, performant et compétitif
Dans la continuité de sa stratégie de développement, Selva Electronique engage un investissement de 700 000 €. Déjà doté d’un parc machines moderne, performant et continuellement renouvelé, Selva Electronique poursuit ses investissements avec une ambition claire : repousser encore les standards de qualité, de précision et de fiabilité de ses productions.
Dans un contexte où l’industrie électronique française se distingue par son niveau d’exigence, sa capacité d’innovation et la robustesse de ses savoir-faire, l’entreprise affirme sa volonté de rester pleinement au rendez-vous des grands défis technologiques.
Les derniers équipements intégrés viennent ainsi renforcer un outil industriel déjà solide, pensé pour répondre aux attentes de secteurs parmi les plus techniques et stratégiques : aéronautique, nucléaire, défense ou encore industrie de pointe.
“Les enjeux actuels de souveraineté industrielle imposent aux acteurs électroniques français de conjuguer excellence technologique, agilité et robustesse industrielle. Ces investissements traduisent notre volonté d’accompagner durablement les filières stratégiques françaises avec des moyens industriels modernes, fiables et compétitifs.”
David Heriaud, Président de Selva Electronique
Relocalisation industrielle : Selva Electronique mise sur l’agilité du Made in France
Dans un contexte marqué par les enjeux de relocalisation industrielle, de sécurisation des chaînes d’approvisionnement et d’accélération des cycles technologiques, Selva Electronique revendique pleinement ce qui fait sa singularité depuis plus de 45 ans : une entreprise industrielle à taille humaine, capable d’allier flexibilité, robustesse et proximité.
Un positionnement que son dirigeant résume comme “le parfait équilibre pour répondre techniquement à nos clients, assumer des projets d’envergure et rester suffisamment flexibles pour nous adapter aux spécificités de secteurs complexes”.
Cette organisation agile constitue aujourd’hui une véritable force pour l’entreprise, lui permettant d’accompagner durablement ses clients dans des environnements exigeants tels que l’aéronautique, le nucléaire ou la défense, où la maîtrise industrielle, la réactivité et la capacité d’adaptation sont essentielles.
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