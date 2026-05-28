Des capes pour des supers héros confectionnées par les élèves de 1ère bac pro métiers de la couture et confection du lycée Emiland Gauthey

Mardi 25 mai dernier, les élèves de la classe de 1ère en BAC PRO Métiers de la couture et de la confection du lycée Emiland Gauthey étaient fiers de remettre à Rétinostop les 100 capes confectionnées pour les enfants touchés par un rétinoblastome.

Une cape qui sera désormais offerte à chaque enfant franchissant l’étape du premier examen du fond d’œil réalisé sans anesthésie générale. Un projet taillé XXL … pour des tout-petits.



Ce matin Marie est devenue une super héroïne. Du haut de ses 5 ans, elle a pour la première fois passé un examen du fond d’œil sans anesthésie générale ! Marie a été touchée par un rétinoblastome, un cancer rare de la rétine, à peine trois mois. A 9 mois elle était en rémission. Depuis, très régulièrement ses parents l’emmènent à l’Institut Curie à Paris centre de référence national pour un examen du fond d’œil, vérifier si tout va bien. Ce matin, Marie a accepté de ne pas être endormie pour l’examen. En récompense, elle a pu revêtir sa cape de super héroïne bleue et jaune aux couleurs de l’association Rétinostop. Une cape confectionnée avec soin par les élèves du lycée Emiland Gauthey en bac pro couture et confection.

« Le premier examen du fond d'œil sans anesthésie générale est une étape importante dans le parcours de soins des petits patients atteints par ce cancer qui touche les enfants de la naissance à 5 ans. » explique Marie Fraçoise Ray, présidente de l’association Rétinostop. « Cela nécessite un grand courage car il faut supporter une lumière très forte en ayant la pupille très dilatée et suivre les consignes de l'ophtalmologue en orientant ses yeux dans différentes directions. Un diplôme de grand courage est déjà remis à chaque enfant. Nous voulions aller plus loin, l'idée est née d'ajouter le cadeau d'une cape. »

Marie-Françoise Ray a alors contacté le lycée professionnel Emiland Gauthey de Chalon-sur-Saône qui forme aux métiers de la couture et de la confection.

Le projet a été accepté avec enthousiasme par l’équipe enseignante Emeline DUMEZ, Sandrine WEBER et Camille MARCOTTO directrice déléguée aux formations professionnelles. Confié aux 21 élèves de première de la section Bac Pro, ce projet s’inscrivait parfaitement dans le cadre de la mise en œuvre des compétences du référentiel à valider sur les trois ans de formation.



Rétinostop a financé les tissus ; les élèves ont imaginé, coupé, cousu et assemblé les capes avec implication et créativité. Au total, 70 heures de travail ont été nécessaires. Une trentaine de capes a été remise en décembre. Le solde, ce mardi 26 mai lors de la cérémonie officielle qui a récompensé l’implication des jeunes, de leurs enseignants pour le plus grand plaisir de Rétinostop dont une des missions prioritaires est le soutien aux familles. Grâce aux jeunes du lycée les petits bouts atteints par ce cancer - pour la plupart déficients visuels - deviennent des super héros de la résilience.

En savoir plus : www.retinostop.org