Le pic de chaleur attendu ces jeudi et vendredi... après c'est la descente

Et à partir de ce vendredi, les chaleurs entament une légère descente, alors que les premiers orages pourraient frapper sur la bordure Ouest du département à compter de samedi soir et sur l'Est de la Saône et Loire à compter de dimanche matin. En milieu de semaine prochaine, les températures vont fléchir de 10°c par rapport à ces dernières heures, avec le retour des averses. Un épisode de courte durée puisque Météo France annonce aussitôt le retour du plein soleil mais avec des températures plus acceptables.