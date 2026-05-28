Bien-être et convivialité : une après-midi cocooning réussie au Hammam de Yasmine

Une parenthèse bien-être placée sous le signe de la détente, de la beauté et de la convivialité. Plus de détails avec Info Chalon.

Vendredi 15 mai 2026, de 14 heures à 17 heures, le Hammam de Yasmine, situé rue de la Motte à Chalon-sur-Saône, accueillait un après-midi placé sous le signe du bien-être et de la féminité, organisée en partenariat avec Sublim Relooking by Maryam Kah.

Dans une atmosphère chaleureuse et cocooning, les participantes ont pu profiter d'un moment privilégié mêlant détente, soins et conseils en image. Colorimétrie personnalisée, hammam, gommage, massages et découverte morphologie silhouette étaient proposés afin de permettre à chacune de prendre soin d'elle et de révéler sa beauté naturelle.

À la tête du Hammam de Yasmine, on retrouve Asma Boujja, originaire de Lyon et initialement spécialisée dans l'insertion professionnelle en tant que consultante emploi. Depuis la reprise de l'établissement, la jeune femme a souhaité préserver l'identité du lieu.

«Au début, je voulais changer le nom en "L'Instant Hammam", mais comme la clientèle continuait de l'appeler ainsi, j'ai gardé le nom. C'est plus simple pour la clientèle qui a ses habitudes ici», explique-t-elle avec le sourire.

Passionnée par l'univers du hammam depuis son enfance, Asma évoque avec émotion ses souvenirs familiaux : «J'aime les hammams depuis ma plus tendre enfance. Ma grand-mère avait son propre hammam au Maroc».

Pour elle, le hammam dépasse largement le simple soin esthétique. «Le hammam, c'est avant tout le bien-être et plus que ça, c'est une philosophie de vie», confie-t-elle. «C'est donc tout naturellement que je me suis tournée vers cette activité».

Afin d'offrir un accueil et des prestations de qualité, Asma s'est entourée d'une équipe soudée. À ses côtés, Ilham assure massages, gommages et soins. «C'est mon bras droit», lance Asma en riant. Deux étudiantes, Noémie et Sarah, participent également à la vie de l'établissement en assurant l'accueil et certains massages.

Présente lors de l'événement, Maryam Kah souligne le professionnalisme de la responsable des lieux : «Asma est très souriante et très professionnelle».

Une qualité de service que la gérante revendique pleinement : «Ma priorité, c'est les clientes. Si elles sont satisfaites, alors ça me va».

Contrairement aux idées reçues, le Hammam de Yasmine ne s'adresse pas uniquement aux femmes. «Beaucoup de gens pensent que nous faisons que pour les femmes», précise Asma. L'établissement accueille également les couples ainsi que les hommes, principalement sur rendez-vous ou selon les disponibilités.

Ouvert du jeudi au dimanche, le hammam propose des horaires adaptés : de 14 heures à 19 heures en semaine, le vendredi jusqu'à 21 heures, le samedi de 10 heures à 19 heures et le dimanche de 14 heures à 17 heures.

Face à une demande grandissante, Asma prévoit désormais de se former au drainage lymphatique afin d'élargir l'offre de soins proposée. Pour cette nouvelle activité, elle pourra compter sur Sophie, réflexologue plantaire et naturopathe.

Cette première édition bien-être organisée avec Sublim Relooking by Maryam Kah a rencontré un joli succès et laissé de très beaux souvenirs aux participantes. Un nouveau rendez-vous est d'ores et déjà annoncé pour le vendredi 5 juin 2026 à partir de 15 heures, avec les mêmes prestations et tarifs promotionnels.

Le Hammam de Yasmine confirme ainsi sa volonté de devenir une véritable oasis de détente et de sérénité au cœur de Chalon-sur-Saône.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati