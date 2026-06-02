Saône et Loire

Eric Debeugny, nouveau directeur départemental de la Police Nationale, a pris ses fonctions

Par Maryse Amélineau

Publié le 02 Juin 2026 à 06h25

Eric Debeugny, nouveau directeur départemental de la Police Nationale, a pris ses fonctions

Cliquez ici pour lire la suite sur macon-infos