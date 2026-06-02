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Calendrier, types de réponses, délais… Ce qu'il faut savoir sur la phase d'admission principale de Parcoursup, qui ouvre ce mardi

Publié le 02 Juin 2026 à 07h10

Calendrier, types de réponses, délais… Ce qu'il faut savoir sur la phase d'admission principale de Parcoursup, qui ouvre ce mardi

Les futurs étudiants pourront consulter les réponses à leurs vœux et faire leurs premiers choix à partir de mardi, à 19 heures.

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