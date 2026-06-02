AVIS DE DECES - Madame Yvette DESSENDRE née DAGNEAUX

CHEILLY-LÈS-MARANGES



Thierry et Annick DESSENDRE, ses enfants ;

Stéphane et Séverine,

Régis et Angélique,

Claire et Alexis,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Madame Yvette DESSENDRE née DAGNEAUX

survenu le 29 mai 2026

à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 5 juin 2026 à 10h30 en l'église de Cheilly-lès-Maranges.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.