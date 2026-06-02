Vallée des Maranges

AVIS DE DECES - Madame Yvette DESSENDRE née DAGNEAUX

Publié le 02 Juin 2026 à 06h29

 CHEILLY-LÈS-MARANGES


Thierry et Annick DESSENDRE, ses enfants ;
Stéphane et Séverine,
Régis et Angélique,
Claire et Alexis,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Madame Yvette DESSENDRE née DAGNEAUX
survenu le 29 mai 2026 
à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 5 juin 2026 à 10h30 en l'église de Cheilly-lès-Maranges.
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.