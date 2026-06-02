Beaune Côte & Sud - École des beaux-arts : ouverture des inscriptions à partir du 10 juin

Ll’École des beaux-arts de la Communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud annonce l’ouverture des inscriptions à compter du 10 juin 2026.

Les inscriptions concernent : les enfants, pour l’année complète ; les adultes, au trimestre.

Encadrés par des enseignants artistes, les ateliers de l’École des beaux-arts proposent une approche ouverte et créative des pratiques artistiques.

Pour les adultes, plusieurs disciplines sont proposées : peinture, gravure, photographie, céramique ou encore dessin.

Les enfants découvrent quant à eux une grande diversité de techniques à travers des ateliers pluridisciplinaires mêlant dessin, peinture, modelage, cyanotype et autres pratiques artistiques.

Pour tout renseignement complémentaire ou pour effectuer une inscription, le secrétariat de l’école est joignable : au 03 80 24 56 96 ou au 03 80 24 56 99 ; par courriel à : [email protected].