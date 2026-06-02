AVIS DE DECES - Madame Nicolle GUILLEMIN née DORIER

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS



Les familles Guillemin et Dorier,

parents et amis,

vous font part du décès de

Madame Nicole GUILLEMIN née DORIER

à l'aube de ses 91 ans.

Les obsèques auront lieu le vendredi 5 juin 2026 à 14h30 en l'église de Saint-Germain-du-Bois.

Nicolle repose à la chambre funéraire de Saint-Germain-du-Bois.

La famille rappelle à votre souvenir,

Charlot

son époux, décédé en 2020.