Bresse

AVIS DE DECES - Madame Nicolle GUILLEMIN née DORIER

Publié le 02 Juin 2026 à 06h30

 SAINT-GERMAIN-DU-BOIS


Les familles Guillemin et Dorier,
parents et amis,

vous font part du décès de

Madame Nicole GUILLEMIN née DORIER
à l'aube de ses 91 ans.

Les obsèques auront lieu le vendredi 5 juin 2026 à 14h30 en l'église de Saint-Germain-du-Bois.
Nicolle repose à la chambre funéraire de Saint-Germain-du-Bois.

La famille rappelle à votre souvenir,

Charlot
son époux, décédé en 2020.