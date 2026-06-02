Chalon sur Saône

AVIS DE DECES - Madame Nadine TOUZET née PERRAUT

Publié le 02 Juin 2026 à 06h31

 CHALON-SUR-SAÔNE


Emmanuel, son époux ; 
Dimitri, Amandine, Lucas, Émilie, April et Meryll, 
ses enfants et leurs conjoints ; 
ses petits-enfants ; 
ses frères et sœurs et leurs conjoints ; 
ses beaux-frères et belles-sœurs ; 
Mme Brigitte TOUZET, 
sa belle-mère ; 
Mme Monique THIBERT, 
sa belle-grand-mère,
ainsi que toute la famille 
et les amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Nadine TOUZET née PERRAUT
décédée le vendredi 29 mai 2026,
à l'aube de ses 50 ans.

Les obsèques auront lieu le vendredi 5 juin 2026, à 13h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir

Monsieur Daniel TOUZET
son beau-père et
Monsieur Patrick PERRAUT
son papa.
Ni fleurs ni plaques.
Une urne sera mise à votre disposition pour recueillir vos dons en faveur de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part 
et de remerciements.