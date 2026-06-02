AVIS DE DECES - Madame Nadine TOUZET née PERRAUT

CHALON-SUR-SAÔNE



Emmanuel, son époux ;

Dimitri, Amandine, Lucas, Émilie, April et Meryll,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants ;

ses frères et sœurs et leurs conjoints ;

ses beaux-frères et belles-sœurs ;

Mme Brigitte TOUZET,

sa belle-mère ;

Mme Monique THIBERT,

sa belle-grand-mère,

ainsi que toute la famille

et les amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Nadine TOUZET née PERRAUT

décédée le vendredi 29 mai 2026,

à l'aube de ses 50 ans.

Les obsèques auront lieu le vendredi 5 juin 2026, à 13h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir

Monsieur Daniel TOUZET

son beau-père et

Monsieur Patrick PERRAUT

son papa.

Ni fleurs ni plaques.

Une urne sera mise à votre disposition pour recueillir vos dons en faveur de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.