Châtenoy le Royal

Prochaine collecte de sang le 30 juin de 15h30 à 19h30 salle Maurice Ravel à Châtenoy le Royal

Par Christian CLEAUX

Publié le 22 Juin 2026 à 16h08

Prochaine collecte de sang le 30 juin de 15h30 à 19h30 salle Maurice Ravel à Châtenoy le Royal

Les bénévoles de l'amicale lors d'une action de promo à la fête de la biodiversité à Chalon