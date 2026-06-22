Châtenoy le Royal
Vernissage des œuvres réalisés par 12 enfants de l’atelier graphisme du CCAS.
Par Christian CLEAUX
Publié le 22 Juin 2026 à 16h46
12 enfants de 6 à 11 ans exposent leurs œuvres qu’ils ont travaillées, peaufinées durant toute cette année en participant à l’atelier graphisme au CCAS de Châtenoy le Royal.
En ces périodes où le climat est un sujet récurent, le dérèglement climatique fait partie des préoccupations, nos forêts poumons de vie se réduisent comme peau de chagrin pour laisser place à l’agriculture intensive, les jeunes enfants, par cette exposition, veulent faire prendre conscience de l’importance des arbres et de la biodiversité.
12 enfants ont préparé cette exposition sur le thème : « la forêt, les champignons » en participant à l’atelier graphisme de Cécile Rateau.
Des peintures, des dessins de la forêt primaire, des sculptures ou plutôt des tableaux représentant la forêt et les champignons s’offraient aux yeux des visiteurs ce mardi 16 juin jour du vernissage à l’Arc en ciel. Les enfants ont travaillé sur le sujet dès septembre.
En présence de Jeanne-Marie Martin adjointe chargée de l'enfance, de la jeunesse, des animations et des familles et Patrick Gerthoffer adjoint chargé de la culture, d’Emmanuelle Baudot directrice du CCAS, Alexandra Bourgogne directrice du centre social s’est adressé aux enfants, à leurs parents et surtout à Cécile Rateau : « Merci les enfants pour votre participation et grand merci à Cécile qui depuis 20 ans anime et reconduit l’atelier graphisme..., l’atelier reprendra le 15 septembre. »
Jeanne-Marie Martin a rappelé que les enfants étaient les vedettes de la soirée et que c’était un véritable plaisir de venir admirer leurs œuvres, puis l’adjointe a passé la parole à Cécile.
Cécile Rateau a expliqué le choix du thème « la forêt, les champignons », les dessins de la forêt primaire, la forêt en carton ont été inspirés à partir des créations de sculptures en carton d’Eva Jospin.
Pendant le petit moment convivial, les enfants, parents, amis et élus ont pu admirer les œuvres et prendre des photos souvenirs.
C.Cléaux
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