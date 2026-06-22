CANICULE : La Préfecture de Saône-et-Loire alerte sur un risque sévère de feux de forêt

Communiqué :



Compte tenu des risques sévères de feux de forêts et d’espace naturel, Dominique Dufour, préfet de Saône-et-Loire, classe l'intégralité du département de Saône-et-Loire en “risque sévère” feux de forêt à partir de demain, mardi 23 juin 2026 à 8h.

Lorsqu'une zone du département est placée en niveau de risque sévère, des mesures de restriction et d'interdiction s'appliquent en forêt et dans un rayon de 200 mètres autour, afin de prévenir tout départ de feu.



Usage du feu : une interdiction générale

- Tout apport de feu ou d'objet en ignition (cigarettes, briquets, tout dispositif mobile fonctionnant par combustion) est interdit.

- Le bivouac et le camping sauvage avec utilisation de feu sont interdits.

- Les barbecues, y compris électriques, sont interdits, sauf à l'intérieur des habitations et de leurs dépendances.

- L'emploi de tout type de feu par les propriétaires ou leurs ayants droit, en dehors de leur activité professionnelle agricole ou forestière, est interdit.



Pétards, feux d'artifice et artifices

- Les pétards et feux d'artifice tirés par un particulier sont interdits.

- Les feux d'artifice tirés par un artificier professionnel sur un terrain privé, non soumis à déclaration en préfecture, restent autorisés à condition que les retombées pyrotechniques se situent à plus de 200 mètres d'un bois ou d'une forêt et que l'organisateur ait obtenu au préalable l'autorisation du maire de la commune.

Brûlages

- L'incinération des rémanents forestiers et agricoles, des déchets verts et des pailles issues des

distillations est interdite.

Travaux forestiers professionnels

- Les travaux sans matériel à risque (marquage, comptages, relevés parcellaires) et ceux réalisés avec des engins de débardage, portage ou débusquage (hors abattage) restent autorisés. - Le broyage de la végétation, l'entretien mécanique de haies, ainsi que les travaux à la tronçonneuse, à la débroussailleuse ou avec tout autre matériel à risque (broyeur, etc.) sont interdits de 13h à 20h, et autorisés entre 20h et 13h à condition de disposer d'un moyen de communication et d'un dispositif d'extinction.

Ces mesures s'appliquent en complément des autres réglementations en vigueur. En cas d'évolution du niveau de risque vers très sévère ou extrême, des restrictions supplémentaires seront mises en œuvre et communiquées par la préfecture.