CARNET ROSE - Bienvenue à Jules et Louis LASSÈGUE

Jules et Louis LASSÈGUE sont nés le 26 septembre à la maternité de Chalon-sur-Saône. Ce sont les premiers enfants du couple de Bérangère DENIS et Brice LASSÈGUE, leur maman ayant déjà eu deux fils, Jérémy, 13 ans et Bastien, 9 ans. La maman est téléconseillère chez Webhelp à Montceau les Mines et le papa est directeur régional chez Sarawak à Paris. La petite famille demeure à Joncy.

Pour voir toutes les dernières naissances sur info-chalon.com