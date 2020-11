Nuit agitée à Chalon sur Saône

La soirée de samedi et la nuit de samedi à dimanche a été agitée particulièrement à Chalon sur Saône. Plusieurs incendies volontaires ont été recensés notamment rue Winston Churchill et rue Jules Ferry. Un premier signalement a été fait vers 18H30, puis peu après 19h. Les incendies ont repris rue Edouard Benes vers 2h30 et encore un avec l'incendie d'une benne à ordures peu avant 3h du matin. A noter qu'à Mâcon des actes similaires ont été recensés avenue Simone Veil ou impasse Calmette. Ainsi qu'à Torcy ou au Creusot.

L.G