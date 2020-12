DESCENTE DE LA SAONE DU 1ER JANVIER - Une première depuis 1965 !

Le Comité Directeur de l'ASPRENAUT s'est réuni Samedi matin, dans le strict respect des mesures sanitaires actuelles.

C'est, la mort dans l'âme, que nous avons collectivement pris la décision de reporter notre traditionnelle descente de la Saône du 1er jour de l'année. C'est la première fois, depuis 1965, que cet événement n'aura pas lieu. Même les pires conditions météo et de crues de la rivière n'avaient à ce jour empêché de nous mettre à l'eau.

Mais la crise sanitaire que nous traversons nous impose ce pénible choix. Il nous est impossible de disposer, comme à l'accoutumée, des vestiaires de la Base Adrien HARDY et nous aurions dû nous changer dans notre local bateau, sans distanciation physique appropriée, sans douches chaudes possibles et sans séparation enfants, femmes et hommes.

De plus, la foule statique de nos afficionados du 1er janvier ainsi que le traditionnel vin chaud/sandwichs sont de nature à provoquer un nouveau "Cluster" de propagation de la maladie. C'est là un danger bien trop important et dont l'ASPRENAUT ne veut absolument pas supporter la responsabilité. Rappelons-nous que la région Bourgogne Franche-Comté détient ce jour le triste record Français des nouveaux cas de la COVID 19 et que nos services de santé sont au bord de la saturation.

Nous reportons donc cet événement à une date ultérieure, dès que l'ensemble des conditions sera réuni pour nous le permettre. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.

Le Comité Directeur de l'ASPRENAUT vous souhaite de belles fêtes de fin d'année (dans un contexte, il est vrai très particulier)

Prenez-soin de vous et de vos proches

Le Comité Directeur