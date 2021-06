DEPARTEMENTALES - La majorité pilotée par André Accary en passe de faire le plein en Saône et Loire

Les premiers résultats partiels laissent planer une victoire nette et sans bavure pour André Accary et les candidats se revendiquant de la majorité départementale. Un certain nombre de cantons historiquement à gauche sont en passe de passer sous une autre bannière.