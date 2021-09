Conseil départemental des jeunes du Département de Saône-et-Loire : l’appel à candidatures est lancé !

Un kit d’information a été distribué à l’attention de tous les jeunes de 5e et de 4e des 51 collèges publics et 10 collèges privés.

Pour espérer devenir jeune conseiller départemental, les candidats doivent constituer un binôme fille/garçon et accepter de s’engager pour un mandat de deux ans (2021 - 2023). Leur candidature doit être enregistrée auprès de la vie scolaire de leur collège avant le 15 octobre.

Lieu de réflexion, de discussion et d’apprentissage de la citoyenneté, le CDJ71 permet aux collégiens d’exercer des responsabilités d’élus tout en proposant et en réalisant des projets pour les Saône-et-Loiriens. Le binôme élu se réunit une dizaine de fois pendant le temps scolaire dans un des collèges de leur bassin de vie (Autunois-Morvan, Bresse Bourguignonne, Chalonnais, Charolais-Brionnais, Creusot-Montceau et Mâconnais) et à l’Hôtel du Département à Mâcon pour les sessions plénières. Il est accompagné par un référent adulte de leur collège. Le transport est organisé par le Département. Les jeunes élus reçoivent également une tablette numérique pour pouvoir travailler sur le projet proposé par leur commission.

Lors du premier mandat du CDJ71 (2019-2021), l’assemblée de jeunes élus avait mis en œuvre des actions porteuses d’enjeux majeurs pour l’avenir de notre société et de notre planète comme la réalisation de films de sensibilisation aux méfaits du tabac, à l’homophobie et au cyber harcèlement, d’une bande-dessinée sur la maltraitance animale, d’un jeu de sensibilisation aux déchets et à l’économie circulaire, etc.

Le CDJ71, c’est une véritable occasion de vivre une première expérience dans la vie publique !

Renseignements : Département de Saône-et-Loire, Direction des collèges, de la jeunesse et des sports – Mail : [email protected] – Tel. : 03.85.39.76.18