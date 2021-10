SEGUR DE LA SANTE - Une pluie de millions sur la Saône et Loire

On s'attendait à un joli coup d'annonces en faveur du Chalonnais... mais il faudra patienter encore, à moins que les élections présidentielle et législative du printemps prochain viennent doper les annonces ! On aurait pu espérer une avancée sur le plateau technique de l'angioplastie, sujet sur lequel tout le Groupement Hospitalier du territoire Nord Saône et Loire, impactant quelques 360 000 patients potentiels fondait beaucoup d'espoirs. Malgré des éclaircies, la dernière en date en cours des élections régionales, le dossier semble être toujours au point mort.

47 millions pour le centre hospitalier William Morey

75 millions pour le CHU de Dijon... et l'hôpital de Chalon sur Saône arrive en deuxième position dans les montants alloués dans le cadre du Ségur de la santé. Le centre hospitalier de Chalon sur Saône bénéficiera d'un soutien financier pour le développement de la chirurgie vasculaire et des techniques opératoires mini-invasives, l'extension de la dialyse et l'adaptation des locaux pour installer les lits de l'unité de soins de longue durée.

Des annonces officialisées ce mardi pour Jean Castex en personne en déplacement en Côte d'Or. Le centre hospitalier de Mâcon bénéficie d'une enveloppe de 31,4 millions pour la poursuite de la modernisation avec l'extension des urgences, la modernisation des structures de soins critiques, la modernisation de la cuisine centrale et la modernisation des unités de soins de longue durée.

Louhans percera 1,7 million d'euros pour la modernisation du service de soins de suite et de réadaptation. La Guiche percevra 145 000 euros pour la restauration de ses capacités financières.

Paray le Monial bénéficie d'un soutien d'un peu moins de 22 millions d'euros pour son unité de soins de longue durée et le développement des activités ambulatoires.

Le centre hospitalier du Clunisois va bénéficier d'une aide de 4,4 millions d'euros pour la restauration de ses capacités financières.

Tournus 2,7 millions d'euros pour la modernisation et la sécurisation des bâtiments du centre hospitalier Belnay.

Bourbon-Lancy est également de la partie au titre de deux financements, un peu plus de 1 million d'euros pour l'amélioration des performances énergétiques du Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle et plus de 3,6 millions pour le centre hospitalier dans le cadre de la modernisation du secteur sanitaire.

L'hôtel-Dieu du Creusot va percevoir un peu plus de 2 millions d'euros pour le développement de la chirurgie ambulatoire.

Montceau les Mines 9,7 millions d'euros pour la modernisation des services de médecins, la rénovation des urgences et de l'unité d'hospitalisation de courte durée et des travaux de performance énergétique.

Chagny disposera d'un peu plus de 1,3 millions d'euros dans le cadre de la rénovation des services logistiques.

Autun bénéficiera d'un appui de 3,3 millions d'euros pour la rénovation des urgences.

A Toulon sur Arroux, les Marronniers percevront 770000 euros pour la restauration de ses capacités financières.

Enfin le centre hospitalier spécialisé de Sevrey disposera de 10,8 millions d'euros pour la reconstruction de l'hôpital.

Pour la seule Saône et Loire, ce sont plus de 140 millions d'euros en faveur de la santé et de l'hôpital public.

Pas de réponse encore sur le dossier anesthésie à Chalon sur Saône

Le dossier chaud brulant du moment aurait pu espérer une réponses des autorités mais là encore, à l'image de ce que le représentant de l'ARS avait laissé entendre... la solution viendra du CHU de Dijon ou ne viendra pas. A suivre.

Les EHPAD d'Epinac, Autun et Frontenaud soutenus

L'EHPA du Château des Crozes à Frontenaud verra son dossier de subventions appuyé de 2 millions supplémentaires en vue de sa réhabilitation et restructuration pour un montant de 13,5 millions d'euros. A Epinac, l'EHPAD Fougerolles bénéficiera d'un soutien de 630 000 euros avec son développement de la prise en charge Alzheimer. Enfin l'EHPAD Saint Antoine à Autun bénéficiera d'un soutien dans la création de son pôle d'activités et de soins adaptés à hauteur de 180 000 euros.

Laurent Guillaumé