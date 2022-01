Le casting de Miss Saône et Loire est ouvert...

APPEL à CANDIDATURES pour Miss Saône et Loire 2022.

Casting,

Le DIMANCHE 23 JANVIER à 9 h30, Hôtel Restaurant Kyriad , Rond-point Jeanne Rose à Montchanin.

Rappel des critères de sélection préconisés par la Société Miss France Organisation :

- Être âgée entre 18 et 24 ans (Être née entre le 1er janvier 1998 et le 1er novembre 2004).

- Mesurer minimum 1.70 m ans talon et plus. (Nous mesurons les candidates à leur arrivée).

- Habiter dans le département de la Saône et Loire.

- Ne pas être mariée, ni pacsée, pas d’enfant.

- Pas de tatouage. (Sauf si pas plus gros qu’une pièce de 10 centimes).

Soit vous contactez le comité Miss BOURGOGNE

par mail : [email protected]

ou

par téléphone : 06 61 76 46 48

Si vous le souhaitez, vous pouvez également venir vous présenter SPONTANÉMENT au CASTING sans avoir contacté le comité Miss Bourgogne. Venez habiller, coiffer, maquiller à votre avantage et avec des talons.

Celles qui seront retenues suite au casting, pourront concourir au titre de Miss Saône et Loire 2022, qui aura lieu le samedi 12 mars 20 heures, Salle de l’Embarcadère à Montceau les Mines.

Cette élection est qualificative pour Miss BOURGOGNE 2022.