Préparez les parapluies... les jours à venir s'annoncent arrosés en Saône et Loire

On espérait tant voir le soleil s'installer quelques jours... mais c'est plutôt mal parti en Saône et Loire !

Météo France nous a laissé espérer quelques rayons de soleil... finalement il n'en est rien ! Vous pouvez préparer vos vestes de pluie et autre parapluie pour les jours à venir ! Et ça tombe mal puisque ce sont les vacances scolaires ! Les températures vont tourner entre 8 et 11°c mais le ciel restera bien couvert. Il faudra attendre la seconde moitié de la semaine suivante pour espérer une accalmie et le retour du soleil !

L.G