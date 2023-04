Vous aimez le rock ? Vous voulez passer un moment « sympa » autour d’un verre, d’une planche et en musique ? Retenez alors cette date : le 29 avril à 19h30.

La « petite dernière » des associations du village de Lans « Lans k’art » a vu le jour en fin d’année 2022.

Celle-ci, présidée par Joël Duparc, a pour but de promouvoir tout ce qui est artistique et culturel et de dynamiser la ville de Lans.

Pour leur première manifestation, Lans k’art a choisi de reprendre une animation proposée auparavant par l’ATR (association de parents d’élèves) : « La Sympathique ».



Au programme, deux concerts :

Le premier groupe à se produire : « Monkey Five », des chalonnais bien connus du milieu musical qui proposeront des sons Pop Rock des années 80 à 2000.

Le second groupe sera un tribute* AC/DC : « Ace Death ».

« La première année on avait proposé un tribute U2, puis l’année suivante nous avions choisi un hommage au groupe Téléphone c’est donc tout naturellement que pour cette 3ème édition, nous avons cherché un groupe tribute AC/DC.





Pendant ces concerts, une buvette sera donc à disposition des participants avec 4 bières différentes à la pression, du chardonnay bien sûr, des softs, bières sans alcool et des planches à partager !

L’entrée est fixée à 6€, pour réserver : rendez-vous sur le site hello asso ici.

Vous pouvez aussi acheter vos places directement au bar-tabac du village « Lans’Bigu »

L’association et ses 14 bénévoles vous attendent nombreuses et nombreux le 29 avril à la salle des fêtes de la commune.

Pour suivre l’actualité de Lans k’art, rendez-vous sur sa page Facebook ici.

Vous êtes un artiste ? Vous avez un projet autour de l’art et avez besoin d’aide pour concrétiser ce dernier ? L’association Lans k’art est ouverte à toutes propositions d’événements autour de la culture et de l’art en tout genre, contactez les par mail à lans.k.art71@gmail.com.

« Le but de notre association c’est aussi de réunir des talents artistiques en tout genre ! » a précisé Joël Duparc à Info Chalon.

À bon entendeur, donc !



Amandine Cerrone.

*Tribute : rendre hommage