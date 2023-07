Le musée de Solutré fête la préhistoire cet été

Dimanche 30 et lundi 31 juillet, venez respirer l’air de la Roche de Solutré et glissez-vous un instant dans la peau des enfants, des femmes et des hommes de la Préhistoire.

Campement, taille du silex, techniques de chasse ou d’allumage du feu, fabrication de parures, études des ossements d’animaux, contes et musique, découvrez mille et une facettes de la vie préhistorique !



FÊTE DE LA PRÉHISTOIRE

Durant deux jours, participez en famille à deux folles journées d’animation avec des spécialistes passionnés des âges farouches en plongeant dans la Préhistoire ! Sur le site archéologique occupé depuis 50 000 ans, au pied de la Roche de Solutré, découvrez les outils, les techniques et les gestes de la Préhistoire. Partez en chasse, essayez-vous à l’art et à la musique du Paléolithique, remontez le temps et goûtez au bel art de vivre des Préhistos !

Au Musée de préhistoire,

71960 Solutré-Pouilly

Jardin non accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes

Accès libre, sans réservation

Tarif d’entrée du musée, sans supplément : > adulte 5€

> autre 3€

De très nombreuses animations sont proposées ces deux jours de fin juillet !!