Agglomération chalonnaise
Oslon : fort succès pour le vide greniers de l’association « Ambiance et Loisirs » ce dimanche
Par Amandine Cerrone
Publié le 28 Mai 2026 à 16h06
Ce dimanche 24 mai, la très dynamique association oslonnaise « Ambiance et Loisirs » organisait son vide greniers annuel.
Et on peut dire que les visiteurs ont été au rendez vous !
Au total, ce sont plus de 90 exposants pour 600 mètres de linéaires qui se sont installés sur les terres oslonnaises.
Avec cette météo caniculaire, le coin buvette/restauration a battu son plein !
La tombola a elle aussi été un fort succès : le gros lot a d’ailleurs été remis ce mercredi à Lina, grande gagnante d’un vol en montgolfière avec la Ptiote Vadrouille !
Les deux présidents de l’association ainsi que toute l’équipe organisatrice remercient vivement tous les exposants mais aussi et surtout la forte implication des bénévoles sans qui cette manifestation ne pourrait avoir lieue.
Prochain rendez-vous : la fête de la musique le 20/06 prochain sur l’aire Nature et Loisirs.
Amandine Cerrone
-
Maternité de Chalon - Info-chalon.com ne diffusera plus les naissances...
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Cimetière Nord - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
Bienvenue au Tabac-Presse du Colisée à Chalon !
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Papa d'une fille atteinte de leucémie, il adresse une lettre ouverte au député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble
-
Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon
-
Rendez-vous réussi pour ce 5e Rassemblement de véhicules anciens.
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Tour du Doyenné - "Ce sera l'un des massifs fleuris les plus vus au monde"
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Mercato : Salvatore BARLETTA rejoint l’équipe d’Info-chalon.com
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
-
Agression homophobe : « Vous aurez à savoir où vous placez votre virilité et, surtout, votre humanité »
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Désormais, Miramira fait rayonner l'élégance espagnole à Chalon-sur-Saône