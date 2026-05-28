Ce dimanche 24 mai, la très dynamique association oslonnaise « Ambiance et Loisirs » organisait son vide greniers annuel.

Et on peut dire que les visiteurs ont été au rendez vous !

Au total, ce sont plus de 90 exposants pour 600 mètres de linéaires qui se sont installés sur les terres oslonnaises.

Avec cette météo caniculaire, le coin buvette/restauration a battu son plein !

La tombola a elle aussi été un fort succès : le gros lot a d’ailleurs été remis ce mercredi à Lina, grande gagnante d’un vol en montgolfière avec la Ptiote Vadrouille !

Les deux présidents de l’association ainsi que toute l’équipe organisatrice remercient vivement tous les exposants mais aussi et surtout la forte implication des bénévoles sans qui cette manifestation ne pourrait avoir lieue.

Prochain rendez-vous : la fête de la musique le 20/06 prochain sur l’aire Nature et Loisirs.

Amandine Cerrone