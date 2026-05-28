VCSM : un dimanche cauchemardesque pour les maraîchers

Ce dimanche 24 mai, à partir de 10h, le Vélo Club de Tournus organisait le Championnat sur route FSGT sur la commune de Sennecey le Grand.

Une météo caniculaire annonçait une belle participation pour les 14 coureurs adultes et les 17 enfants de l'école de vélo du VCSM.

Malheureusement, le sort en a décidé autrement.



En catégorie pupille, Germain Jegard a été heurté par un autre enfant et a été projeté à terre.

Au vu des nombreuses blessures, son papa à dû l'emmener aux urgences de l'hôpital de Chalon. Après examen il a heureusement pu rentré à la maison mais avec de nombreux pansements et ne pourra malheureusement pas reprendre le Vélo sous 15 jours.

Le VCSM lui souhaite un prompt rétablissement et pense bien fort à son petit cycliste en herbe !

La « poisse » ne s’est pas arrêtée là car Olivier Berne, en catégorie 5, a terminé la course à la 6ème place et pendant le tour de récupération, il a fait un malaise et a dû être évacué par les pompiers qui l’ont également emmené aux urgences.

Après des examens, il a pu lui aussi, fort heureusement, regagner son domicile pour se reposer en attendant des examens complémentaires à partir de cette semaine.

Le Vélo Club pense bien fort à lui également et espère le revoir sur les routes très bientôt.



C’est tout de même un beau palmarès qui a été réalisé par le Vélo Club de Saint-Marcel :



Catégorie 6



Roger Chanut 2ème

Jocelyne Zacchia 4ème et 1ère féminine

Odette Picard 6ème

Michel Roussot 9ème



Catégorie 5



Eric Briel 3ème

Fred Methy 5ème

Olivier Berne 6ème

Sylvain Briel 7ème

Jean Michaudet 20ème

Stéphanie Pillon Braillon qui venait d'accéder à la catégorie 5 a bien terminée la course 28ème



Catégorie 4



Belle 5ème place de Claude Gallet

Cyril Thibert 11ème

Matthieu Bailly 12ème

En catégorie minime



Léon Boucrot termine 5ème

Kyliam Petiot 8ème

Pour l'école de vélo



Catégorie Puceron



Fayard Clarisse 1ère

Boucrot Claire 2ème

Catégorie Moustique





Creniault Mia 1ère

Catégorie Poussin



Fayard Gabin 1er

Capon Paul 5ème

Darré Aubert Raphaël 6ème

Thibert Sacha 7ème

Catégorie Pupille



Charles Léo 1er

Poisson Clément 2ème

Salomon Mathis 4ème

Bonnot Pierre 6ème

Corona Axel 7ème

Jegard Germain abandon suite à sa grave chute



Catégorie Benjamin

Féminines :

Petiot Léna 1ère



Garçons :

Creniault Tom 2ème

Duparc Quentin 7ème

Place à un peu de repos pour les compétiteurs maraîchers et rendez vous le 13 juin au prix de Toutenant organisé par club de Saint Martin en Bresse où Odette Picard aura l'ambition de défendre son maillot jaune du challenge CSM Challenge71 !

Le VCSM félicite à nouveau leurs licenciés : « il fallait être courageux pour courir avec des température dépassant les 30 ° » a indiqué le président du VCSM, Jean Marc Gautheron.



Amandine Cerrone