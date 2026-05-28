Saint-Marcel
VCSM : un dimanche cauchemardesque pour les maraîchers
Par Amandine Cerrone
Publié le 28 Mai 2026 à 16h06
Ce dimanche 24 mai, à partir de 10h, le Vélo Club de Tournus organisait le Championnat sur route FSGT sur la commune de Sennecey le Grand.
Une météo caniculaire annonçait une belle participation pour les 14 coureurs adultes et les 17 enfants de l'école de vélo du VCSM.
Malheureusement, le sort en a décidé autrement.
En catégorie pupille, Germain Jegard a été heurté par un autre enfant et a été projeté à terre.
Au vu des nombreuses blessures, son papa à dû l'emmener aux urgences de l'hôpital de Chalon. Après examen il a heureusement pu rentré à la maison mais avec de nombreux pansements et ne pourra malheureusement pas reprendre le Vélo sous 15 jours.
Le VCSM lui souhaite un prompt rétablissement et pense bien fort à son petit cycliste en herbe !
La « poisse » ne s’est pas arrêtée là car Olivier Berne, en catégorie 5, a terminé la course à la 6ème place et pendant le tour de récupération, il a fait un malaise et a dû être évacué par les pompiers qui l’ont également emmené aux urgences.
Après des examens, il a pu lui aussi, fort heureusement, regagner son domicile pour se reposer en attendant des examens complémentaires à partir de cette semaine.
Le Vélo Club pense bien fort à lui également et espère le revoir sur les routes très bientôt.
C’est tout de même un beau palmarès qui a été réalisé par le Vélo Club de Saint-Marcel :
Catégorie 6
Roger Chanut 2ème
Jocelyne Zacchia 4ème et 1ère féminine
Odette Picard 6ème
Michel Roussot 9ème
Catégorie 5
Eric Briel 3ème
Fred Methy 5ème
Olivier Berne 6ème
Sylvain Briel 7ème
Jean Michaudet 20ème
Stéphanie Pillon Braillon qui venait d'accéder à la catégorie 5 a bien terminée la course 28ème
Catégorie 4
Belle 5ème place de Claude Gallet
Cyril Thibert 11ème
Matthieu Bailly 12ème
En catégorie minime
Léon Boucrot termine 5ème
Kyliam Petiot 8ème
Pour l'école de vélo
Catégorie Puceron
Fayard Clarisse 1ère
Boucrot Claire 2ème
Catégorie Moustique
Creniault Mia 1ère
Catégorie Poussin
Fayard Gabin 1er
Capon Paul 5ème
Darré Aubert Raphaël 6ème
Thibert Sacha 7ème
Catégorie Pupille
Charles Léo 1er
Poisson Clément 2ème
Salomon Mathis 4ème
Bonnot Pierre 6ème
Corona Axel 7ème
Jegard Germain abandon suite à sa grave chute
Catégorie Benjamin
Féminines :
Petiot Léna 1ère
Garçons :
Creniault Tom 2ème
Duparc Quentin 7ème
Place à un peu de repos pour les compétiteurs maraîchers et rendez vous le 13 juin au prix de Toutenant organisé par club de Saint Martin en Bresse où Odette Picard aura l'ambition de défendre son maillot jaune du challenge CSM Challenge71 !
Le VCSM félicite à nouveau leurs licenciés : « il fallait être courageux pour courir avec des température dépassant les 30 ° » a indiqué le président du VCSM, Jean Marc Gautheron.
Amandine Cerrone
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