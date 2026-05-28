Saint-Marcel

VCSM : un dimanche cauchemardesque pour les maraîchers

Par Amandine Cerrone

Publié le 28 Mai 2026 à 16h06

VCSM : un dimanche cauchemardesque pour les maraîchers

Ce dimanche 24 mai, à partir de 10h, le Vélo Club de Tournus organisait le Championnat sur route FSGT sur la commune de Sennecey le Grand.

Une météo caniculaire annonçait une belle participation pour les 14 coureurs adultes et les 17 enfants de l'école de vélo du VCSM.
Malheureusement, le sort en a décidé autrement.


En catégorie pupille, Germain Jegard a été heurté par un autre enfant et a été projeté à terre.
Au vu des nombreuses blessures, son papa à dû l'emmener aux urgences de l'hôpital de Chalon. Après examen il a heureusement pu rentré à la maison mais avec de nombreux pansements et ne pourra malheureusement pas reprendre le Vélo sous 15 jours.

Le VCSM lui souhaite un prompt rétablissement et pense bien fort à son petit cycliste en herbe !

La « poisse » ne s’est pas arrêtée là car Olivier Berne, en catégorie 5, a terminé la course à la 6ème place et pendant le tour de récupération, il a fait un malaise et a dû être évacué par les pompiers qui l’ont également emmené aux urgences. 

Après des examens, il a pu lui aussi, fort heureusement, regagner son domicile pour se reposer en attendant des examens complémentaires à partir de cette semaine. 

Le Vélo Club pense bien fort à lui également et espère le revoir sur les routes très bientôt.


C’est tout de même un beau palmarès qui a été réalisé par le Vélo Club de Saint-Marcel :


Catégorie 6


Roger Chanut 2ème

Jocelyne Zacchia 4ème et 1ère féminine 

Odette Picard 6ème

Michel Roussot 9ème


Catégorie 5


Eric Briel 3ème

Fred Methy 5ème

Olivier Berne 6ème

Sylvain Briel 7ème

Jean Michaudet 20ème

Stéphanie Pillon Braillon qui venait d'accéder à la catégorie 5 a bien terminée la course 28ème


Catégorie 4


Belle 5ème place de Claude Gallet 

Cyril Thibert 11ème 

Matthieu Bailly 12ème

 

En catégorie minime 


Léon Boucrot termine 5ème 

Kyliam Petiot 8ème

 

Pour l'école de vélo


Catégorie Puceron 


Fayard Clarisse 1ère
Boucrot Claire 2ème

Catégorie Moustique 

Creniault Mia 1ère

 

Catégorie Poussin 


Fayard Gabin 1er

Capon Paul 5ème 

Darré Aubert Raphaël 6ème

Thibert Sacha 7ème

 

Catégorie Pupille 


Charles Léo 1er
Poisson Clément 2ème

Salomon Mathis 4ème
Bonnot Pierre 6ème
Corona Axel 7ème
Jegard Germain abandon suite à sa grave chute


Catégorie Benjamin

Féminines : 

Petiot Léna 1ère


Garçons : 

Creniault Tom 2ème 

Duparc Quentin 7ème

 

Place à un peu de repos pour les compétiteurs maraîchers et rendez vous le 13 juin au prix de Toutenant organisé par club de Saint Martin en Bresse où Odette Picard aura l'ambition de défendre son maillot jaune du challenge CSM Challenge71 !

Le VCSM félicite à nouveau leurs licenciés :  « il fallait être courageux pour courir avec des température dépassant les 30 ° » a indiqué le président du VCSM, Jean Marc Gautheron.

 


Amandine Cerrone 