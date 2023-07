"Le projet de la Croix Rouge à Couches est relancé…" annonce le député Rémy Rebeyrotte

Il s’oriente vers la création d’un Institut Médico-Educatif spécialisé et sera mené à bon train.

Il sera soutenu par l’Etat via son Agence Régionale de Santé et les Collectivités territoriales. Le Préfet s’est personnellement et fortement engagé sur la nécessité de tenir les nouveaux délais.

Le projet comportera un nombre significatif d’emplois et répondra à un besoin important au plan régional et départemental. Avec l’appui de tous les élus et partenaires, les études seront lancées dès la rentrée.

Je m’en réjouis, comme je me réjouis du changement de pied de la Croix Rouge, qui s’oriente résolument vers cette nouvelle réalisation au service des populations et du bassin de vie du Couchois.



Rémy REBEYROTTE, Député de Saône-et-Loire