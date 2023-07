Perturbations de stationnement jeudi 27 juillet au musée de Bibracte

Si vous êtes récemment venus jusqu’au musée de Bibracte, vous avez forcément remarqué la présence de l’immense grue utilisée par l’entreprise chargée du gros œuvre de la future salle d’exposition temporaire souterraine du musée. A partir de 2024, ces 270 m² d’espace supplémentaire permettront d’accueillir et de mettre en valeur de nouvelles expositions d’archéologie.

L’intervention de l’entreprise arrivant à son terme, il est temps désormais de retirer cette grue et ce n’est pas une mince affaire.

C’est pourquoi son démontage, jeudi 27 juillet, s’accompagnera de consignes strictes de sécurité et d’accès à Bibracte.

Le parking du musée et la route d’accès au site archéologique (RD 274) seront neutralisés, depuis l’intersection avec la RD 3 en provenance de Saint-Léger-sous-Beuvray.

Les visiteurs du musée et du site auront à leur disposition, pour garer leur véhicule léger, un parking d'appoint au lieu-dit l'Echenault (intersection de la RD 300 en direction de Glux-en-Glenne et de la RD 18 en direction de Moulins-Engilbert). Une navette de bus d’une capacité de 30 personnes sera mise à leur disposition, de 9h à 19h, et effectuera des rotations pour parcourir la distance de 1,5 km entre ce parking et le musée.

Il sera bien sûr également possible d’effectuer ce trajet à pied.



Un cheminement piéton sécurisé permettra d’accéder au musée, au restaurant Le Chaudron et aux navettes de bus gratuites permettant de monter sur le site.

Le parking habituellement réservé aux bus et aux camping-cars sera dédié le 27 juillet aux véhicules de Bibracte et de ses prestataires, aux bus, aux camping-cars et aux véhicules des personnes à mobilité réduite munis du macaron.

Une équipe de Bibracte sera présente sur le parking d’appoint, une autre équipe sera postée en face du musée, afin de guider et d’informer les visiteurs.



Le musée restera ouvert aux horaires habituels, à savoir 9h30-19h, le Chaudron de 12h à 18h.

Les visites guidées du site archéologique partiront à 10h30, 14h, 15h et 16h30 (13h30 pour la visite en néerlandais), comme tous les autres jours de l’été.

Nous restons à votre écoute pour toute demande de renseignement au 03 85 86 52 40 ou à info@bibracte.fr