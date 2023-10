LYCEE JEANNETTE GUYOT - Partenariat renouvelé pour la classe défense avec la BPIA de Chalon

Pour la 3ème année consécutive, le lycée Jeannette Guyot s’engage dans le dispositif classe défense avec des élèves de B1 CTRM (conduite routière) et de BT LOG OTM (logistique transport) en partenariat avec la Base Pétrolière Inter Armée (BPIA) de Chalon sur Saône.

Ce projet pédagogique et éducatif interdisciplinaire, en partenariat avec une unité militaire marraine consiste en des temps d’échanges et de rencontres entre les élèves et les militaires répartis sur l’année.

Lors d’une cérémonie officielle, ce lundi 16 octobre 2023, au Lycée Dumaine de Macon, Mme AUBRY, proviseur adjointe, a signé, avec Monsieur Pierre N’GAHANE, recteur de l’académie de Dijon et l’ingénieur en chef de 1ère classe Teddy BIRI, Commandant la Base Pétrolière InterArmées la convention de partenariat. Plus de 25 classes défenses se sont engagées cette année dans l’académie.

Différentes actions vont être organisées tout au long de l’année, avec, pour commencer, la cérémonie du 11 novembre à Chalon, puis une présentation des forces armées et de leur implantation dans le monde avec notre collègue professeur d’histoire Mme JAPIOT le 05/12/2023, suivi d’une activité sportive avec les militaires de la BPIA, le 21/12/2023. D’autres ateliers sont prévus sur l’année 2024.