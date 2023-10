Le personnel de Marguerite Boucicaut a du talent !

On ne se doute pas forcément qu’on est soigné par un artiste… Au centre de Soins de Médecine et de Réadaptation Marguerite BOUCICAUT de la Croix-Rouge Française, c’est parfois vrai ! Pour l’inauguration de sa première édition, l’exposition « le personnel a du talent » a accueilli M. Alain LEGOURD, premier adjoint au Maire de Chalon-sur-Saône, des bénévoles représentants l’Unité Locale de la Croix-Rouge et l’association « Lire à l’hôpital », ainsi que de nombreux patients et salariés.

Pol, l’animateur de l’établissement a lancé un appel à candidatures en interne et a découvert parmi ses collègues des talents inconnus : photographie, dessin ou peinture sur galets… 6 salariés du SSR partagent avec les patients, leurs familles et leurs collègues leurs travaux artistiques pendant un mois.

Comme l’a dit M. LEGOURD dans son discours « un soin n’est pas qu’un geste technique, il a une dimension humaine forte. Les professionnels de santé du SMR montrent qu’en plus des soins prodigués ici, ils offrent aux patients une relation humaine de qualité et une ouverture sur le monde hors de l’hôpital. «

Le directeur Fabrice DE SAINTE MARIE a félicité des équipes « Nous avons de la chance de compter parmi nos équipes des agents aux multiples talents. Nous découvrons avec fierté que certains collègues sont aussi des artistes. Je remercie nos agents qui partagent avec nous et avec les patients leur passion et leurs réalisations».

Deux professionnels ont présenté leur travail. Colomban, photographes amateur, est membre de l’association « Code rouge» qui valorisent les interventions de secours (pompiers, secouristes, police…) par des clichés sur le vif. Éric a troqué ses baskets contre des crayons pour faire des portraits de chanteurs ou d’acteurs saisissants.

Pendant un mois, vous pourrez admirer également les galets et jolies boites de Christine, Les « diamond painting » de Michèle, les poétiques papiers découpés les pastels animaliers de Solène, les photos originales des soins réalisés par Manon.



SMR Marguerite BOUCICAUT

https://www.croix-rouge.fr/soins-de-suite-et-de-readaptation-marguerite-boucicaut