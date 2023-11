Gospel Chalon, invité par le Rotary Chalon Saint-Vincent, en concert le 16 décembre en l’église de Fontaines

A l’invitation du rotary-club Chalon Saint-Vincent, le chœur Gospel Chalon va donner un concert, le samedi 16 décembre prochain à partir de 20 heures, en l’église Saint-Just de Fontaines, au profit de l’association givrotine « Le rêve de Marie Dream-Ensemble contre les cancers pédiatriques ».

Fondé en septembre 2011, Gospel Chalon, qui regroupe une centaine de choristes, se produit régulièrement dans toute la région et au-delà, proposant un répertoire varié : du standard traditionnel au gospel plus contemporain, des chants africains au rhythm’n’blues.

Le rêve de Marie…

Créée en octobre 2017 par les parents de Marie Garopin, après la disparition de leur fille à l’âge de 16 ans, « Le rêve de Marie Dream-Ensemble contre les cancers pédiatriques » s’est donné trois missions : soutenir la recherche contre les cancers pédiatriques afin de mieux comprendre pour mieux guérir, améliorer le quotidien des enfants et jeunes malades, sensibiliser le maximum de personnes aux cancers pédiatriques, première cause de mortalité des enfants. L’association prend ainsi en charge des soins de support et des ateliers artistiques dans les hôpitaux et propose également aux jeunes cancéreux des activités hors les murs.

La billetterie est ouverte…

Le Rotary Chalon Saint-Vincent organise chaque année, à pareille époque, un concert choral en faveur des enfants malades. La présidente Michèle Tarrit-Lotton et les membres du club service chalonnais espèrent que vous serez à nouveau nombreux à venir partager avec eux ce moment musical. Le prix d’entrée est de 15 €. Une billetterie est d’ores et déjà ouverte à l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Chalon, situé 4 place du Port-Villiers à Chalon (tél : 03.85.48.37.97.). On peut aussi réserver en ligne au www.achalon.com/reservation L’église Saint-Just n’ayant une capacité d’accueil que de 300 places, il est prudent d’acheter son billet dès à présent.

Gabriel-Henri THEULOT