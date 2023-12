AVIS DE DECES - Madame Marie-Jeanne BERNARD née BAVEUX

Chalon-sur-Saône, Richwiller (68), Saint-Loup-de-Varennes.

Martine, Patricia, Franck et Annick, ses enfants ;

Julien, Martine et Christophe, sa belle-fille et ses gendres ; Pauline, Mathilde, Corentin, Justine, Augustin,Tania, ses petits-enfants et leurs conjoints ; Madeleine et Josette, ses belles-sœurs ;

ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que toute la famille ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Jeanne BERNARD née BAVEUX

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 8 décembre 2023, à 15h00, en l’église Saint-Cosme de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre

souvenir

André

son époux décédé en 1997,

Daniel

son frère.