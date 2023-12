Chalon-sur-Saône : Inauguration des illuminations et lancement du Village de Noël

Vendredi 8 décembre à 18h avait lieu la cérémonie du Lancement du Village de noël, Place de l'Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône.

Sur place, pour cet événement, on notait la présence de Louis Margueritte, Député de la 5ème circonscription, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, de Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, d’Evelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, … et de nombreux conseillers Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Laurence Friez, Chargée du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais , Benoît Morgante, Chargé du suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, de Monique Brédoire, Chargée du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Pierre Carlot, Conseiller délégué aux relations avec les bénévoles associatifs …

Après avoir coupé le ruban d’inauguration en compagnie des élus, de la compagnie Dolce Prestation et Woody et Buzz l’éclair (du dessin animé Toy Story),

Lancé le jeu Le Grand Sprint, projeté sur la façade de l’Hôtel de Ville les 8, 9 et 10 décembre, jeu vidéo interactif en mapping,

Fait un tour dans le village afin de distribuer quelques billets gratuits de manège aux enfants sages et saluer les forains et commerçants non sédentaires, le 1er Magistrat de la ville s’est adressé à l’ensemble de ses concitoyens.

Extrait du discours de Gilles Platret : « Je suis très heureux avec les élus qui sont venus en nombre, d’inaugurer ce village de Noël. Je l’ai dit à un certain nombre d’exposants, je les remercie tous dans leur chalet respectif d’être là. Cette année encore et depuis que l’on organise, le ‘Rêve de Noël’ est sans doute l’inauguration du village de Noël avec le plus de participation du public. Ce soir, c’est exceptionnel et on l’avait noté quand on avait lancé les illuminations de la ville de Chalon le 25 novembre, à quel point la place Saint Vincent était très remplie, et là, vous êtes encore venus très nombreux ce soir avec les enfants. Ce village leur est destiné même si on souhaite que les parents puissent trouver eux aussi de quoi se restaurer et s’amuser. Ici, c’est le point de départ des festivités partout dans la ville, la piste de roller mais aussi des animations qui vont avoir lieu pendant toute la période des fêtes autour de calèche, contes, orgue de barbarie […] et tout cela dans une ambiance que l’on souhaite la plus légère qui soit et qui nous permette de respirer un peu dans l’actualité bien triste parfois dans laquelle nous baignons. Noël, c’est le rêve, la tradition aussi, c’est le partage entre les familles et c’est des valeurs qu’il faut que nous défendions ensemble tout simplement en les faisant vivre […] Je voudrais aussi remercier toutes les personnes que vous ne voyez pas et qui depuis des semaines sont en train de préparer ce village […] il fallait répondre à un certain nombre de défis et les services de la ville et les agents de la ville de Chalon ont tenu ces promesses et répondu à ces défis. D’ailleurs, je salue le nouveau régisseur Charles et toutes ses équipes, qui ont œuvré pour que ce village puisse être construit dans les délais […] Bref, Chalon est en fête et cela nous fait sacrément plaisir ! […] Merci à toutes celles et ceux qui ont permis ce succès et surtout, je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël. Merci ! ».

S’en suivait un café, chocolat ou vin chaud offert par la Mairie.

Clin d’œil au service réception de la Mairie,

A Charles, le nouveau régisseur,

A la Compagnie Dolce Prestation et Woody et Buzz l’éclair (du dessin animé Toy Story),

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B