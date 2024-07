LEGISTLATIVES - 29,09 % de participation à la mi-journée en Saône-et-Loire

Ce dimanche 7 juillet 2024 a lieu le 2ème tour des élections législatives anticipées. 29,09 % des électeurs de Saône-et-Loire s'étaient rendus aux urnes à la mi-journée. Il y a deux ans, le taux de participation était de 22,83%. Et dimanche dernier il était estimé à 24,43 %. Plus de détails avec Info Chalon.

À midi, le taux de participation en forte hausse à Chalon-sur-Saône avec 35,2 % des suffrages exprimés, contre 33,1 % au premier tour.

La Ville de Niépce est à cheval sur deux circonscriptions : la 4ème circonscription de Saône-et-Loire qui comprend certains secteurs de Chalon-sur-Saône, Tournus, Louhans, Gergy, Cuiseaux et Ouroux-sur-Saône, où le taux de participation était de 28,8 %, contre 27,4 au premier tour, et la 5ème circonscription de Saône-et-Loire qui regroupe les cantons de Buxy, Châlon-sur-Saône et Sennecey-le-Grand, où le taux de participation était de 36,8 %, contre 34,5 % dimanche dernier.

À titre d'exemple, sur la 4ème circonscription de Saône-et-Loire, au 21ème bureau (École des Clairs Logis), il y a eu 158 votants sur les 1098 inscrits (10h42), comme nous l'indique Pierre Sibille, le président du bureau de vote.

Dans le 12ème bureau (École de Saint-Jean-des-Vignes), il y a eu 279 votants sur les 1135 inscrits (10h54), comme nous l'indique Laurent Deoux, le président du bureau de vote.

Dans le 10ème bureau (École de Saint-Jean-des-Vignes), il y a eu 324 votants sur les 1161 inscrits (11h00), comme nous l'indique Fabrice Faradji, le président du bureau de vote.

Dans le 11ème bureau (École de Saint-Jean-des-Vignes), il y a eu 306 votants sur les 1163 inscrits (11h04), comme nous l'indique Évelyne Lefebvre, la présidente du bureau de vote.

Forte participation également dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire. À titre d'exemple, dans le 7ème bureau (École de la Citadelle), il y a eu 259 votants sur les 897 inscrits (11h22), comme nous l'indique Sophie Landrot, la présidente du bureau de vote.

Dans le 8ème bureau (École de la Citadelle), il y a eu 375 votants sur les 1114 inscrits (11h24), comme nous l'indique Michel De Saint-Jean, le président du bureau de vote.

Dans le 9ème bureau (École de la Citadelle), il y a eu 213 votants sur les 1163 inscrits (11h30), comme nous l'indique Élisabeth Vitton, la présidente du bureau de vote.

À noter que, pour la 4ème circonscription de Saône-et-Loire, la députée sortante Cécile Untermaier (PS) a voté à 11 heures dans la commune de Montceaux-Ragny, et Éric Michoux de l'Union des droites (LR-RN) a voté à Épervans à 8 heures du matin.

Concernant les candidats de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, le candidat du Rassemblement National (RN) Arnaud Sanvert a voté à 9 heures du matin au 1er bureau (Hôtel-de-Ville de Chalon-sur-Saône), le candidat suppléant Damien Saley (Nouveau Front Populaire) a, quant à lui, voté à la même heure au 11ème bureau (École de Saint-Jean-des-Vignes) et Gilles Platret (Divers Droite) à 11 heures au 2ème bureau (Hôtel-de-Ville de Chalon-sur-Saône).

Du côté de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire qui comprend les secteurs d'Autun, Chagny, Le Creusot, Gergy et Givry, le candidat RN Aurélien Dutremble a voté à Mâcon, où il réside, avant de voter à nouveau, muni d'une procuration, à Épinac, aux alentours de 11 heures. Quant au député sortant Rémy Rebeyrotte, candidat de la majorité présidentielle (Ensemble), il a voté à 9 heures au 11ème bureau d'Autun.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati