Châtenoy le Royal
Tout en beauté, les Staffordshires Bull Terrier ont brillé à la Régionale d'élevage de chiens de race Staffies à Châtenoy le Royal.
Par Christian CLEAUX
Publié le 29 Mai 2026 à 21h22
C’était la deuxième fois que le club canin ESCCR de Châtenoy le Royal recevait la Régionale d’élevage Bourgogne Franche-Comté sur ses terrains.
Qui est donc le Staffordshires Bull Terrier appelé communément Staffies ?
Il ne faut pas confondre le Staffordshires Bull Terrier (Staffies) avec l'American Staffordshire Terrier qui est plus grand et plus massif, ce sont deux races bien distinctes. Originaire d’Angleterre, le Staffordshire Bull Terrier est surtout connu pour son grand cœur et son attachement à son maître. Il est un compagnon loyal et affectueux.
Contrairement à la première édition en 2024, la manifestation de ce dimanche 24 mai 2026 s’est déroulée sous un soleil plus généreux voire trop chaud pour les chiens et leur maitre sans oublier les organisateurs, le juge, les membres du club châtenoyen et les trop peu nombreux visiteurs.
Parmi les visiteurs, Fabrice Rignon adjoint aux sports est passé au club, malheureusement il n’a pas pu rester pris par d’autres occupations. Pourtant, il aime venir aux différents concours canins organisés par le club.
Ils étaient nombreux les candidats venus tenter de décrocher un podium, une récompense, 85 inscrits dont 80 participants et 77 présents à ces présentations devant un juge spécialiste de la race.
Le but est de vérifier que l’animal, le vôtre, correspond au plus près du standard de la race.
Tous les chiens, mâles et femelles, des Babys aux vétérans ont tenté de se montrer sous le meilleur jour, d’être en symbiose avec leur maitre en passant devant l’œil averti de Kaine Davis juge venu d’Angleterre à la demande de Maureen Auroyer déléguée de la région Bourgogne/Franche-Comté du SBTCF et organisatrice de cette Régionale.
Une journée sous le signe de la bonne humeur et de très beaux résultats à cette exposition où pas une patte ne devait avoir une mauvaise position, où le dos et l’alignement de la queue était scruté, le port de tête avait aussi une importance caractérisée, le caractère, la sociabilité, enfin tout ce qu’un bon compagnon doit avoir pour essayer de remporter le trophée...et plaire à Kaine Davis.
Le matin pendant que Kaine Davis examinait les Babys, puppys, jeunes, sur le plateau improvisé dans le terrain principal du club châtenoyen, de son côté Catherine Mezquida, juge française, faisait passer les confirmations et les passages TAN.
Explications : (source SBTCF)
"La confirmation du chien doit avoir lieu à 1 an révolu. Une fois le chien confirmé, le propriétaire recevra le pedigree définitif. Elle peut avoir lieu lors d'une séance de confirmation, d'une exposition canine, d'un TAN (Test d'Aptitudes Naturelles) ou au domicile d'un expert.
Le Test d'Aptitudes Naturelles (TAN) : Ce test permet de s'assurer de la sociabilité du chien. Composé de cinq épreuves, son obtention est nécessaire pour la cotation de son chien ou pour l'obtention du titre de champion de conformité au standard. Les Staffords peuvent être présentés à cet examen à partir de l'âge de 12 mois révolus. Il n'existe par contre pas de limite d'âge supérieure."
A cette exposition, de jeunes, voire très jeunes, maitres étaient présents, ils ont tous montré une maturité et déjà une très bonne expérience dans ce monde canin très particulier. Ils ont dû présenter leur travail, la préparation faite avec leur compagnon à quatre pattes et montrer tout leur savoir-faire au juge.
Les enfants m’ont particulièrement impressionné par leur concentration, leur calme et la complicité avec leur chien.
La jeune Ines a fait un palmarès étonnant à la RE de Châtenoy.
Ines a présenté :
- Virtus et honor Afammocc aka Bulma en puppy femelle
- Very hype of stafford edition " Pop's" en classe ouverte, elles se sont classées 4ème
- Virtus et Honor Radioactive At Stafflorence aka Mia, elles se sont classées 1ère et ont remporté le meilleur champion et également le jeune présentateur.
Ce même jour à Châtenoy, l’élevage a fait meilleur lot d'affixe, Ines présentait Very hype of stafford edition " Pop's".
Maureen Auroyer, juste après le repas de midi pris en compagnie de Kaine Davis, Charles Davis (père de Kaine), Catherine Mezquida, Patricia Schmitt présidente du club canin châtenoyen.
L’intendance était assurée par les bénévoles du club de même que la tenue de la buvette indispensable avec la chaleur.
Ci-dessous les résultats des gagnants communiqués par Maureen Auroyer :
Meilleur baby
ACE-OF-HEARTS OF RED DIAMOND'S
Meilleur puppy
EARTHQUAKE STAFF'S JOEY ORACLE
Meilleur de race
SKILLSTAFF TILL I COLLAPSE
Meilleur vétéran
MALICIOUS-FLOKI DU CLAN D'AKELA
Meilleur jeune
BULLSPIRIT AMONG LEGENDS
Meilleur de sexe opposé
VERY BAD GIRL OF STAFFY'PIANOTTOLI
Meilleur travail
VENDETTA BELLA VITA OF SPIRIT WOLF ADDICT
Meilleur champion
VIRTUS ET HONOR RADIOACTIVE AT STAFFLORENCE
Une très belle journée pour tous, gagnants ou moins bien classés, une seule devise trouvée sur le site de la SBTCF : «Un jour, un Juge, un jugement.
Votre chien sera toujours votre chien et un avis éclairé, objectif, même s’il concerne quelques défauts de votre chien ne sera pas une insulte mais le long apprentissage d’une race et son histoire.
L’important est de passer une bonne journée accompagnée de passionnés tout comme vous. (Source SBTCF)»
C.Cléaux
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