Le groupe de la Droite, du Centre et des Écologistes indépendants s’oppose à une subvention Natura 2000 à proximité immédiate d’un hôpital
Publié le 29 Mai 2026 à 21h01
Communiqué de presse
Lors de la commission permanente de ce jour, la Région Bourgogne-Franche-Comté a décidé d’attribuer une subvention Natura 2000 de 5 000 euros destinée à la protection de chauves-souris situées à proximité immédiate de l’hôpital de Baume-les-Dames.
Le groupe du Rassemblement de la Droite, du Centre et des Écologistes indépendants, présidé par Jean-Marie Sermier, s’est opposé à cette décision, travers la voix de Christophe Normier, pour des raisons de bon sens et de responsabilité sanitaire.
Nous rappelons que les chauves-souris sont des espèces protégées et qu’il convient, à ce titre, de préserver leur habitat. Mais cette protection ne peut se faire sans tenir compte du contexte dans lequel elle s’inscrit. En l’espèce, la présence de ces animaux à proximité directe d’un établissement de santé soulève des interrogations légitimes, notamment en raison des déjections qu’ils produisent, le guano, qui peuvent présenter des risques pour la santé humaine, en particulier pour les publics les plus fragiles.
Il nous semblait donc raisonnable de reporter ce vote afin qu’une solution équilibrée puisse être recherchée : protéger les chiroptères, oui, mais en organisant leur déplacement vers un site plus adapté, éloigné d’un hôpital et de ses usagers.
Ce report n’a pas été retenu. Nous le regrettons.
En votant cette subvention, la Région acte le maintien d’une situation qui interroge : celle d’animaux susceptibles de véhiculer des pathogènes à proximité immédiate de personnes potentiellement vulnérables. Elle prend également le risque de devoir financer, à intervalles réguliers, de nouvelles interventions destinées à retirer le guano produit par ces colonies.
La protection de la biodiversité est indispensable. Mais elle ne doit jamais être pensée contre la santé publique, ni contre le bon sens.
C’est pourquoi les élus du groupe du Rassemblement de la Droite, du Centre et des Écologistes indépendants ont naturellement voté contre cette subvention.
Christophe Normier Jean-Marie Sermier
Conseiller régional RDCEI Président du groupe RDCEI
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