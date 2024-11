2AGS : Audrey Ramage, une assistante administrative « tout terrain »

Après un solide bagage de plus de 10 ans dans le domaine des « banques-assurances », principalement en tant que conseillère d’accueil, Audrey a décidé de passer le cap de l’entrepreneuriat :

« En milieu d’année 2022, après une grosse prise de conscience, j’ai eu envie de changement, de plus de liberté, de flexibilité dans mes horaires et mes prises de décision. C’est pour cela que j’ai décidé de créer ma micro entreprise 2AGS (Assistante Administrative Gestion et Secrétariat) » a ainsi expliqué Audrey à Info Chalon.

Avec 2AGS, Audrey vous propose ses services pour différentes taches administratives :

*Services administratifs ponctuels pour les particuliers (démarches administratives, gestion budgétaire, prise de Rdv, support informatique, rangement, classement … etc)

Pour les professionnels (artisans, commerçants, professions libérales, TPE/PME, associations, CE, etc…) :

*Gestion administrative (appels, rdv, courrier, classement, traitement Word et Excel)

*Gestion commerciale (suivi fournisseurs, devis, factures, relances impayés)

*Gestion organisationnelle (création d’événements, gestion déplacements, assistanat de direction)

Audrey peut travailler à distance au niveau national mais aussi à domicile pour les particuliers ou sur site pour les professionnels, principalement à 30km autour d’Allériot.

Vous l’aurez compris, Audrey est un vrai "couteau suisse" en terme de service administratif !

Pour en savoir plus, c’est par ici.

Contact :

2AGS

Audrey Ramage

07.62.87.28.61

[email protected]

LinkedIn

Instagram



Amandine Cerrone.