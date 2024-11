"Collège Pasteur" de Saint Rémy : 176 élèves ont reçu le Diplôme National du Brevet (DNB) et 21 élèves le Certificat de Formation Générale (CFG).

Le Diplôme National du Brevet évalue les connaissances et les compétences acquises à la fin du collège. Il est équilibré entre évaluation du socle (contrôle continu) et épreuves terminales. Chaque discipline évaluée fait l'objet d'une épreuve distincte et d'une épreuve orale.

Encore cette année, le collège Pasteur de Saint-Rémy a obtenu des taux de réussite supérieurs aux scores régional et national.

Ce mercredi 13 novembre, les élèves de 3ème qui ont obtenu leur Diplôme National du Brevet (DNB) ou leur CFG en fin d’année scolaire 2023/2024 se sont retrouvés à la salle de l’Espace Brassens pour recevoir leur diplôme.

De nombreux parents s’étaient déplacés pour assister à la remise du précieux sésame à leur enfant.

160 DNB (Diplôme National du Brevet) série générale, 16 DNB série pro et 21 CFG (Certificat de Formation Générale) ont été remis à cette promotion.

Les anciens élèves se sont regroupés selon leur classe, le passage des classes a été tiré au sort et chaque élève a été appelé pour monter sur la scène afin de recevoir son diplôme des mains de leur professeur principal ou de Florence Plissonnier conseillère départementale et maire ou de Brigitte Martin, adjointe au maire.

Gilles Bonnefoy, Principal du collège, faisait l’annonce du résultat de chaque élève en précisant la mention obtenue, il était assisté de Vanessa Leray, son adjointe, Samantha Jacquet, responsable de la "Segpa".

Cette promo 2023/2024 a obtenu 93,6% de réussite au brevet série générale, 89% en série pro dont 45 mentions TB, 26 mentions Bien, 36 Assez Bien, il faut noter encore cette année la belle performance au CFG avec 100% de réussite.

Le Principal, très satisfait du taux de réussite, a félicité les élèves pour leur travail ainsi que l’ensemble des enseignants et les personnels du collège qui ont permis ce beau palmarès.

Florence Plissonnier : « Je suis heureuse d’être là pour cette remise de diplôme. Maintenant vous êtes passés chez les grands. Soyez fiers de vous et vous parents, vous pouvez être fiers de vos enfants… ».

Les 6 classes de troisièmes diplômées :

3ème 3, professeur principal Laurent Vignat

3ème 6, professeur principal Régis Parthiot

3ème 1, professeure principale Chantal Legros + Gérard Dedien (pour le CFG).

3ème 5, professeure principale Cécilia Diaz

3ème 4, professeure principale Odile Perrotto

3ème 2, professeur principal Fabien Lacroutte

Monsieur le Principal du collège, Gilles Bonnefoy, a précisé que les absents à cette remise de diplôme devaient passer au collège afin de récupérer leur diplôme et pour tous de prendre des mesures de sauvegarde car il n’y aura pas de duplicata de délivré.

Elèves, parents, enseignants, responsables des instances, élus, tous ont continué d’échanger autour du verre de l’amitié.

C.Cléaux