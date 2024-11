Colère des agriculteurs : Carrefour ne vendra « aucune viande en provenance du Mercosur »

Coup de com ou pas... peu importe, l'annonce formulée par le patron de Carrefour sonne comme un sacré coup de tonnerre dans l'ambiance générale autour des négociations entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Une annonce qui ne fait que réaffirmer une tendance institutionnalisée par le groupe Carrefour qui assure que 96 % de ses viandes de porc et de boeuf étaient issues de production française.