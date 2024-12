L’Association France Palestine 71 vous convie à la lecture d’un conte palestinien « Le Bûcheron et la petite fève », destinée aux enfants de 5 ans et plus

La lecture sera suivie d’une petite dégustation



Elle se déroulera le jeudi 26 décembre à 17h dans une salle située 6 Rue Robert Fèvre à LUX



La prix est libre mais la réservation est obligatoire au 06 44 95 37 80



Il reste encore quelques places !