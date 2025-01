Le coup de ❤️ d’Info-Chalon pour Madeleine 95 ans en compagnie de ses filles Jocelyne et Martine, son fils Alain et ses gendres Gilbert et Serge.

Le bonheur se partage en famille avec, ce mercredi à la galette des rois offerte aux aînés de plus de 70 ans par le CCAS de Châtenoy le Royal, Madeleine et ses filles Jocelyne et Martine, Alain son fils, Gilbert et Serge ses gendres.

Un après-midi bercé de musique par Gilbert Drigon au synté/accordéon et Alain Talpin au sax/chant, musique entrainant sur la piste de danse les ainés dont Madeleine.

Bonne et heureuse année 2025 à Madeleine et tous les séniors.

C.Cléaux