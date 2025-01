Dans le cadre d'un projet pédagogique, le lycée Saint-Charles recueille toutes vos informations sur Roger Gerschel, commerçant à Chalon après la guerre

Dans le cadre d’un projet d’EMC ( enseignement moral et civique) mené avec nos classes de terminale technologique, nous menons des recherches sur Roger Gerschel, commerçant à Chalon après la guerre et habitant Mercurey. Nous aimerions retrouver des personnes l’ayant connu afin de récolter leurs témoignages et ainsi reconstituer sa biographie. Merci de prendre contact à l'adresse mail suivante [email protected]