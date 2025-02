Le centre hospitalier William Morey accueille Upla, chienne d'assistance judiciaire

Le centre hospitalier William Morey est fier d'annoncer l'arrivée d'Upla, une Golden retriever de presque 2 ans, au sein de son Unité d'Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED). Formée par l'association Handi'chiens, Upla a terminé son éducation avec Martial Syvery, agent de l'UAPED et son maître référent.

Ce projet innovant, fruit d'une année de travail, a vu le jour grâce à la collaboration des centres hospitaliers de Chalon-sur-Saône et d'Autun, ainsi qu'au soutien de l'Agence Régionale de Santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté. De nombreux donateurs ont également contribué financièrement, dont la mairie de Chalon-sur-Saône et plusieurs associations locales : écoute et soutien, les Violettes, le club 41, le Rotary club Saint-Vincent et le Lions club de Chalon-sur-Saône.

Depuis le 2 décembre 2024, Upla fait partie intégrante de l'équipe de l'UAPED de Chalon-sur-Saône, sous la supervision de la Docteure Euvrard, pédiatre référente. Sa mission principale est d'accompagner les enfants victimes de violences lors de leurs auditions par les enquêteurs judiciaires.

Rôle d'Upla dans l'accompagnement des jeunes victimes

Upla participe activement à l'accueil et à la mise en confiance des mineurs, aux côtés de l'équipe infirmière et de la psychologue. Sa présence apaisante permet aux enfants de se sentir plus à l'aise pendant et après les "auditions Mélanie", contribuant ainsi à initier un processus de reconstruction positif.

Pendant les auditions, Upla peut rester auprès de l'enfant, créant un environnement sécurisant propice à la libération de la parole. Cette approche novatrice vise à aider les jeunes victimes à témoigner plus sereinement.

Extension du projet

Un projet similaire est en cours de développement avec la gendarmerie d'Autun, où Upla interviendra lors des temps d'écoute des victimes mineures. Elle sera également présente lors de consultations programmées au centre hospitalier d'Autun.

Les auditions Mélanie sont des procédures spécialisées pour recueillir la parole des enfants victimes de violences, notamment sexuelles. Elles se déroulent dans des salles spécialement aménagées, appelées "salles Mélanie" et selon un protocole spécifique.Le centre hospitalier William Morey est convaincu que l'intégration d'Upla dans son équipe marquera une avancée significative dans l'accompagnement et le soutien des jeunes victimes, renforçant ainsi son engagement envers le bien-être et la protection des enfants.