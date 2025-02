Plus de 4 000 postes en alternance à saisir de Bac à Bac+5 : l’École supérieure de la banque organise plus de 50 jobs dating à compter de janvier 2025 partout en France

1ers jobs dating en Bourgogne-Franche-Comté

le 6 février - à Dijon en partenariat avec l’université de Bourgogne

le 12 février - à Lons-le-Saunier

le 13 février à Besançon, en partenariat avec l’université de Franche-Comté

De janvier à juin 2025, l’École supérieure de la banque (ESBanque) organise une campagne de recrutement en alternance d’envergure nationale : plus de 4 000 postes en alternance sont ainsi à pourvoir au sein du secteur Banque Assurance, grâce à la mobilisation des entreprises partenaires. À travers plus de 50 jobs dating, l’ESBanque offre aux étudiants de niveau Bac à Bac+4 une opportunité unique de rencontrer des recruteurs pour décrocher leur alternance dans des formations professionnalisantes qui mènent à des carrières prometteuses, du BTS au Mastère spécialisé.

« Le secteur Banque Assurance évolue à grande vitesse, porté par la digitalisation, les attentes toujours plus exigeantes des clients et les défis environnementaux. Ces transformations créent de nouveaux besoins en compétences, notamment dans la relation client, la gestion patrimoniale et l’accompagnement des entreprises. L’alternance joue un rôle essentiel : elle permet à des jeunes de se former concrètement, d’apprendre sur le terrain et de répondre directement aux attentes des entreprises. C’est une voie qui donne du sens à leur parcours et qui prépare efficacement aux métiers de demain. » Delphine Vincent, Déléguée régionale Bourgogne-Franche-Comté

Les 6, 12 et 13 février 2025, l’École supérieure de la banque (ESBanque) organise ses premiers jobs dating à Dijon, Lons-le-Saunier et Besançon.

A Dijon, l’événement - proposé en partenariat avec l’université de Bourgogne - se tiendra le 6 février de 16h à 20h à l’université de Dijon (salle Multiplex), 10-14 avenue du 21e siècle.



A Lons-le-Saunier, le job dating se tiendra le 12 février de 14h à 19h à l’espace Carrefour de la communication, place du 11 novembre 1918.

Enfin, à Besançon le job dating - proposé en partenariat avec l’université de Franche-Comté - se tiendra le 13 février de 10h à 18h au 45 avenue de l’Observatoire.





L’École supérieure de la banque propose des formations en alternance dans plusieurs villes, offrant ainsi aux jeunes de la région des opportunités variées : Belfort, Besançon, Chalon-sur-Saône, Dijon, et Lons-Le-Saunier. Les formations couvrent un large éventail de niveaux de formation, allant du BTS aux Master et Mastère.