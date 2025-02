Cérémonie de la Sainte-Barbe : le retour en images avec Info Chalon

Le retour en images avec Info Chalon.

Comme à l’accoutumée, cette cérémonie a démarré par la traditionnelle remise de grades mais une fois n’est pas coutume, les crissotins ont dû se résoudre à le faire à l’intérieur des locaux à cause de la météo bien trop capricieuse ce samedi après-midi.

Voici donc les récipiendaires de cette cérémonie :

*Nomination au grade de Lieutenant Honoraire à l’Adjudant chef Éric Thomas

*Nomination au grade de Caporal au sapeur 1ère classe Tanguy Mère

*Nomination au grade de Caporal au sapeur 1ère classe Emilie Blond

*Nomination au grade de Sapeur 1ère Classe au Sapeur 2ème Classe Valentin Groffier

*Nomination au grade de Sapeur 1ère Classe au Sapeur 2ème Classe Clara Meunier

*Remise du casque au Lieutenant Honoraire Eric Thomas





Ce fut ensuite le moment solennel des discours et Boris Benabdelli, chef de centre, a réaffirmé la détermination et la motivation de ses équipes :

"On ne lâchera rien pour atteindre les objectifs fixés, pour preuve en 2024, nous avons recruté 2 agents, formé et accompagné nos nouvelles recrues et nouveaux gradés.

Nous avons encore signé 3 conventions de disponibilités en journée avec les entreprises.

Nous travaillons et nous continuerons en 2025 pour apporter à la population un service public de qualité. Vous pouvez compter sur nous"

Après l’intervention des invités du jour à savoir le Colonel Patrick Prudon (représentant le directeur départemental du SDIS) le commandant Eric Lamy (caserne de Chalon), l’adjointe au maire Catherine Lauriot (Pascal Boulling était excusé) et Alain Gaudray, conseiller départemental ; qui ont tous salué le travail et l’implication sans faille des sapeurs pompiers crissotins ; tous les invités ont pu partager un moment très convivial autour du verre de l’amitié.

Le prochain grand événement pour les sapeur-pompiers de Crissey sera les 150 ans de la caserne le 31 mai prochain.

Amandine Cerrone