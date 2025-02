Après un investissement de 2,8 millions d'euros, la médiathèque de Louhans a été inaugurée dans l'ancienne gare

Après l'ouverture au public en avant-première et à l'occasion des Nuits de la lecture, en présence d'un aréopage d'élus et de nombreuses personnalités, la médiathèque de Louhans a été inaugurée vendredi 24 Janvier 2025. Parmi les personnalités citons M. Frédéric Bouchet, Maire de LOUHANS, M. Patrick Collignon, Sous-Préfet de Saône-et-Loire, Mme Marie Mercier, Sénatrice, M. Jérôme Durain, Sénateur et Conseiller régional B.F.C., Mme Mathilde Chalumeau, Vice-Présidente du Conseil départemental 71, M. Anthony Vadot, Président de Bresse Louhannaise intercom, M. Michel Neugnot, 1er Vice-Président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Mme Sandrine Azemard, Directrice régionale des gares Bourgogne-Franche-Comté SNCF Gares & connexions.

Historique du projet

20 Mai 2021 : lancement officiel par le Conseil Municipal de Louhans-Chateaurenaud

Novembre 2023 : début des travaux de construction de la médiathèque

1er Août 2024 : fin des travaux et réception par les élus

du 3 Octobre au 2 Novembre 2024 : début de l'aménagement intérieur de la médiathèque, la com. Bresse Louhannaise prend le relais.

Décembre 2024 : livraison du matériel pour l'aménagement intérieur

23 Janvier 2025 : ouverture exceptionnelle de 16h à 20h 30, visites découvertes à 17 h et 19 h 30.

24 Janvier 2025 : inauguration officielle à l'occasion des Nuits de la lecture

Appartenant au réseau des 16 bibliothèques de l'intercom. Bresse-Louhannaise, la médiathèque « nouvelle » est – enfin – arrivée ! Comme le Beaujolais (nouveau), mais sa « récolte » a mis 4 longues années pour éclore des limbes !...avec un projet imaginé dès 2019.

Notons que les abonnés pourront emprunter un ouvrage dans n'importe quelle bibliothèque du réseau et le rendre à la médiathèque.

C'est en 2020 que la Mairie de Louhans-Chateaurenaud a répondu à l'appel à projets « 1001 gares »

lancé par SNCF Gares & Connexions. Objectif : revitaliser les gares en y implantant des projets novateurs et utiles à la collectivité, tout en maintenant un service de transport ferroviaire, et de continuer à utiliser le bâtiment de la gare avec ces installations techniques ferroviaires toujours actives. De plus, cela permet à ces locaux ferroviaires de demeurer « vivants », chauffés, surveillés, et entretenus. La billetterie (trains) sera disponible à la fois à la mairie de Louhans et à la Médiathèque.

La bibliothèque municipale située à proximité n'étant plus guère fonctionnelle, et la lecture s'accordant bien avec le voyage, les usagers de la gare pourront confortablement patienter (au chaud ou au frais selon la saison) – et se cultiver - dans la médiathèque en attendant leur train. De plus, la médiathèque possède une kitchenette permettant aux usagers d'y prendre et réchauffer leur repas, alliant ainsi les nourritures terrestres et intellectuelles, la médiathèque disposant aussi de terminaux informatiques.

Une extension indépendante du bâtiment de la gare « voyageurs » est décidée aux frais de la Mairie de Louhans-Chateaurenaud, installée sur le tènement foncier lui appartenant devant la gare. Dans la partie « gare » voyageurs, on trouvera, outre les installations SNCF permanentes, les locaux techniques de la médiathèque (sanitaires, chaufferie, locaux de service et bureaux administratifs des agents de la médiathèque, stockage), Gares & Connexions ayant participé aux travaux de réhabilitation par son programme de valorisation « 1001 gares ». L'extension nouvelle contient quant à elle, l'essentiel des expositions de livres, l'accueil du public et les salons de lecture.

La réalisation architecturale et la réhabilitation de la gare ont été effectuées par la ville de Louhans-Chateaurenaud et la SNCF, et l'aménagement et le fonctionnement de la médiathèque sont assurés par la communauté de communes Bresse Louhannaise intercom. De nombreuse entreprises locales ont participé aux travaux : Ets Tournier à Romanèche-Thorins pour la construction, les aménagement extérieurs voirie et réseaux par l'entreprise Cordier TP à St-Vincent en Bresse, les espaces verts par Chapey Paysages à Blanzy, l'aménagement et le mobilier intérieur par BC Intérieur à Champs-sur-Marne, les mobiliers de bureau par BBO – Bourgogne-Bureau de Chalon-sur-Saône.

La Bresse dispose désormais d'un très bel outil architectural, moderne, spacieux, fonctionnel, clair et construit aux normes du 21ème siècle, à la fois chaleureux et confortable, avec un clin d'oeil aux bâtiments traditionnels bressans, où l'on s'y sent comme chez soi.

Nul doute que cette belle réalisation contribuera à enrichir fortement l'offre culturelle de la Bresse Louhannaise qui souffre cruellement de structures dédiées depuis la fermeture du cinéma de Louhans – que la Mairie a décidé de réhabiliter, - la bibliothèque municipale étant inadaptée , et le théâtre municipal fermé pour des raisons de sécurité car il nécessite de pharaoniques travaux impossibles à réaliser. Pour autant la Municipalité de Louhans ne baisse pas les bras et étudie divers projets de transformation de ce magnifique théatre à l'italienne, petit bijoux de l'architecture du XIXème siècle classé aux Monuments Historiques tel l'opéra Garnier à Paris.



Colette Petitjean

la médiathèque en chiffres



600 M.2 dont 200 M.2 dans le bâtiment de la gare de Louhans

17 500 ouvrages disponibles, non comprises les ressources numériques à disposition du public

coût du projet : 2,8 millions d'euros, reste à charge 600 000 euros pour la ville de Louhans, après déduction des diverses subventions, dont financement de la DRAC (direction régionale des affaires culturelles) 50 % du projet = 1,4 million d'euros, de la SNCF, de la Région, et 500 000 euros à titre exceptionnel du Conseil Départemental 71.

Capacité d'accueil du public : 80/100 personnes

modalités d'abonnement, tarifs : 5 euros/famille/an

Adresse : Avenue du 8 Mai 1945 - Gare de Louhans 71500 –

parkings gratuits à proximité immédiate – accès handicapés – box à vélos sécurisés – arrêt de bus devant la gare

Jours et Horaires d'ouverture : Lundi : 9 h – 12 h 30 – Mercredi : 10 h – 12 h / 14 H - 18 h

Vendredi : 14 h 30 – 19 h – Samedi : 10 h – 16 h

téléphone : 03 85 75 31 88 adresse mail : [email protected]